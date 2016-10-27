Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 344

Frank Sinatra, My Way’i (1974) anlayarak dinledin mi hiç? Bence yazılmış en güzel şarkı sözlerinden. Türkçe altyazılı videosu:

Hayatımdan USB gibi çıkardıklarım: Gereksiz sinirlenenler, şikayet edenler, arkadan iş çevirenler, iyi insan olmayanlar, beni stres yapanlar.

Verilerle Gündelik Mutluluğun 33 Yolu:

1) Cinsel yakınlık, seks: %14.2

2) Dans, konser: %9.3

3) Sergi, müze: %8.7

Metaforlarla ve sihirbazlıkla hayatı anlatmak… Hayatımızı oluşturan parçalar, bütünsellik, kendimize çizdiğimiz çerçeve, problemler, mutluluklar… (Martin Von Barabü, Puzzle des Lebens)

27 October, 2016 AKLIMDAKİLER
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