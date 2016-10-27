Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 344
Frank Sinatra, My Way’i (1974) anlayarak dinledin mi hiç? Bence yazılmış en güzel şarkı sözlerinden. Türkçe altyazılı videosu:
Hayatımdan USB gibi çıkardıklarım: Gereksiz sinirlenenler, şikayet edenler, arkadan iş çevirenler, iyi insan olmayanlar, beni stres yapanlar.
Verilerle Gündelik Mutluluğun 33 Yolu:
1) Cinsel yakınlık, seks: %14.2
2) Dans, konser: %9.3
3) Sergi, müze: %8.7
Metaforlarla ve sihirbazlıkla hayatı anlatmak… Hayatımızı oluşturan parçalar, bütünsellik, kendimize çizdiğimiz çerçeve, problemler, mutluluklar… (Martin Von Barabü, Puzzle des Lebens)
27 October, 2016 AKLIMDAKİLER