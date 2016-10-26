Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 343
Seçimlerinden dolayı kendini bedel öderken bulduğunda sözlerini hissederek dinle bu şarkıyı:
Bırak tutma beni
Kaybetsem de üzülmem asla
Ne boş kaygıların
Korkma bana hiç bir şey olmaz
Yanlış doğru gibi
Eksik kalan bir kaç satırsa
Ve ben ben böyleyim
Kendi yolumda
Hayatta benim
Her anımı yaşadıkça sevesim var
Aldırmam hiç yağmurlara
Benim güzel hatalarım var
Bir an bile vazgeçmedim
Kendi yolumdan
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26 October, 2016 AKLIMDAKİLER