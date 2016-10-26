Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 343

Seçimlerinden dolayı kendini bedel öderken bulduğunda sözlerini hissederek dinle bu şarkıyı:

Bırak tutma beni

Kaybetsem de üzülmem asla

Ne boş kaygıların

Korkma bana hiç bir şey olmaz

Yanlış doğru gibi

Eksik kalan bir kaç satırsa

Ve ben ben böyleyim

Kendi yolumda

Hayatta benim

Her anımı yaşadıkça sevesim var

Aldırmam hiç yağmurlara

Benim güzel hatalarım var

Bir an bile vazgeçmedim

Kendi yolumdan

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