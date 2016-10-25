Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 342
Çok Satan Kitapların Anatomisi. Doğan Kitap’tan Deniz Yüce Başarır ile yapılmış harika bir röportaj. “Sen bir şey yapmasan da, her şey düzelecek” denmesi iyi geliyor.
“Bir şeyi paranızla değil, hayatınızın o parayı kazanmak için harcadığınız kısmıyla alırsınız…
…Az harcarsam sevdiğim şeyleri yapmak için daha çok zamanım olur. Özgürlük budur. Basit bir hayat sürüyorum ama varoluşumu kimseye dayatmam.”
Kötülük Problemi.
Fizik nedir, ne işe yarar, CERN’de ne yapıyorlar? @michiokaku basitçe anlatıyor: The Universe in a Nutshell:
25 October, 2016 AKLIMDAKİLER