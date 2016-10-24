Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 341

Can Atilla – Aşk-ı Hürrem. Benim gibi Evanescence, Epica, Within Temptation sevenlerin bayılacağı bir parça.

Önümüzdeki 15 senede açlığı, yoksulluğu, iklim değişikliğini sona erdirip, cinsiyet eşitliğini sağlayabilir miyiz? Çok iyi bir TED Konuşması Michael Green’den.

Bilge insanın öncelikli görevi kendini inşaadır. Sonra diğerlerini aydınlatma işi gelir, o da kısmetse… (Sinan Canan)

Yata Yata Maaş Alıyorsun Diyenlerin Bilemeyeceği Bore-Out Sendromu Hakkında Her Şey.

180 film festivalinden 50’den fazla ödülle dönen 3 dakikalık harika bir kısa animasyon. The Present (Hediye)