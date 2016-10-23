Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 340

Büyük fikirleri basit şekillerle anlatmak. Mutlaka bakın.

Philographics by Genis Carreras. Big ideas in simple shapes. Aşağıdaki sadece bir örnek.

nihilism

Kafeinin cebi yok. İç gitsin.

10bin yılda sadece 14 hayvan çeşidi evcilleştirilmiş. Atın, eşeğin evcilleştirilebilmesi ama Zebra’nın evcilleştirilememesi çok ilginç.

 Tüm mavi gözlülerin ortak özelliği: Mutasyona uğramışlardır ve ataları mutlaka Avrupalıdır. Kaynak

23 October, 2016 AKLIMDAKİLER
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