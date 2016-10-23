Yorum Yapın

Büyük fikirleri basit şekillerle anlatmak. Mutlaka bakın.

Philographics by Genis Carreras. Big ideas in simple shapes. Aşağıdaki sadece bir örnek.

Kafeinin cebi yok. İç gitsin.

10bin yılda sadece 14 hayvan çeşidi evcilleştirilmiş. Atın, eşeğin evcilleştirilebilmesi ama Zebra’nın evcilleştirilememesi çok ilginç.